Like A Dragon Infinite Wealth ha fatto centro: è lo Yakuza con più pre-ordini di sempre

Siamo finalmente giunti all'uscita di un prodotto decisamente inaspettato: come raccontatovi nel corso della nostra recensione, Like A Dragon Infinite Wealth è uno Yakuza folle come non mai, ed è forse questo uno dei tanti pregi che caratterizzano il prodotto videoludico realizzato e confezionato dai ragazzi di Ryu Ga Gotoku Studio e SEGA.

A distanza di qualche giorno dal suo approdo sul mercato, Like A Dragon Infinite Wealth ha raggiunto dei numeri incredibili. Non si tratta soltanto di uno dei progetti più ambiziosi del team di sviluppo, ma è anche uno dei capitoli che ha riscosso maggior successo, nonché una delle più grandi e importanti produzioni della software house. Quello di gennaio è stato un mese importantissimo per Ryu Ga Gotoku Studio, complici i feedback positivi giunti per la grande avventura videoludica di fine mese.

Secondo quanto riferito dal portavoce del gruppo dietro la realizzazione del gioco (Masayoshi Yokoyama), Like A Dragon Infinite Wealth è il gioco che ha registrato più pre-ordini in assoluto per il franchise. In poche parole, quest'ultima iterazione ha riscosso un numero di acquisti anticipati superiore a qualsiasi altro Like A Dragon o capitolo di Yakuza. "Soprattutto in Giappone, stiamo andando bene. Al giorno d'oggi esistono sia la versione fisica che quella digitale, quindi è difficile confrontare i numeri con i titoli del passato, ma in termini di numero di preordini per la copia fisica, è il più alto nella storia della serie". Cosa ne pensate di questo successo? Avete iniziato la vostra avventura con Infinite Wealth? In tal caso, vi invitiamo a recuperare la nostra guida ai Sujimon in Like A Dragon Infinite Wealth: cosa sono e come si sbloccano le evoluzioni?