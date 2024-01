Like a Dragon Infinite Wealth, e chi lo ferma più? Miglior lancio per Yakuza su Steam

Non bastandogli la media voto da record su Metacritic, Like a Dragon Infinite Wealth si afferma un totale successo per SEGA e Ruy Ga Gotoku Studio anche in termini di vendite su Steam, dove il JRPG è stato accolto nel migliore dei modi da parte dell'utenza.

Secondo SteamDB, Like a Dragon: Infinite Wealth ha raggiunto il picco di 34.344 giocatori simultanei in meno di 24 ore dalla sua uscita. Si tratta di un record per il franchise e di un lancio gigantesco per RGG Studio. Per fare un confronto, il secondo più grande lancio della serie di Yakuza su Steam è Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, che tuttavia non si è avvicinato minimamente a cifre del genere, con un numero massimo di giocatori di 13.737.

La cifra di Infinite Wealth costituisce più del triplo del picco massimo di giocatori raggiunto dal suo diretto predecessore, Yakuza 7: Like a Dragon, che ha raggiunto il picco di 9.535 giocatori simultanei. Vale anche la pena notare che Infinite Wealth gode attualmente di una media complessiva delle recensioni "Molto positiva" da parte dell'utenza Steam dopo oltre 900 recensioni degli utenti.

