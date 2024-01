Like a Dragon Infinite Wealth fa il colpaccio: 40/40 su Famitsu, è Perfect Score!

Like a Dragon Infinite Wealth ha conquistato i redattori di Famitsu: il nuovo numero della rivista giapponese (in uscita domani nelle edicole nipponiche) contiene tra le altre anche la recensione del gioco SEGA, accolto in maniera decisamente calorosa dai redattori.

Harpoon Shooter! Nozomi, The Inquisitor e Like a Dragon Infinite Wealth sono i tre giochi recensiti nel nuovo numero di Famitsu e se i primi due devono accontentarsi di un voto di 28/40, è Like A Dragon Infinite Wealth a stupire con il massimo dei voti:

Harpoon Shooter! Nozomi (Nintendo Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

The Inquisitor (PlayStation 5) – 8/7/6/7 [28/40]

Like a Dragon Infinite Wealth (PS5, Xbox Series, PS4 e Xbox One) – 10/10/10/10 [40/40]

10/10/10/10 per un totale di 40/40, ovvero il Perfect Score assoluto. Infinite Wealth è il trentesimo gioco nella storia a fregiarsi di questo riconoscimento e il secondo della serie Yakuza dopo Yakuza 5 per PlayStation 3, anche lui premiato con il Perfect Score.

Nel 2023 Famitsu ha assegnato il Perfect Score a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Street Fighter 6, il nuovo anno si apre subito con un gioco meritevole del massimo dei voti, vedremo se nei prossimi mesi altri titoli saranno premiati con il punteggio perfetto.