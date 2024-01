Like A Dragon Infinite Wealth, colpo di scena: il New Game Plus è a pagamento

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio lo hanno detto in tutte le salse: Like A Dragon Infinite Wealth non finirà mai per chi vorrà completarlo al 100%, tanto numerosi ed enormi sono i contenuti del nuovo episodio della serie. Proprio per questo colpisce come gli autori abbiao deciso di gestire il New Game Plus.

Questa specifica opzione di gioco è infatti accessibile soltanto a pagamento e non è inclusa di default all'interno dell'opera. Nello specifico, il New Game Plus sarà disponibile per coloro che acquisteranno la Deluxe Edition o l'Ultimate Edition di Like A Dragon Infinite Wealth: la modalità è inclusa nel Master Vacation Bundle che dovrebbe essere venduto anche separatamente, e che offre tra le altre cose anche un dungeon aggiuntivo, nuovi Sujimon, costumi alternativi ed ulteriori ospiti per il nostro resort.

Il fatto che il New Game Plus sia a disposizione soltanto a pagamento e non già all'interno del gioco inevitabilmente farà storcere il naso a tanti giocatori appassionati di tale modalità. In ogni caso va detto che non è la prima volta che la compagnia nipponica agisce in questo modo: anche in Yakuza Like A Dragon il New Game Plus era un DLC a pagamento, con SEGA che ha dunque preferito continuare a muoversi su questa strada anche per il suo diretto seguito.

In ogni caso l'avventura base di Like A Dragon Infinite Wealth rimane comunque pienissima di contenuti con i quali intrattenersi, pronti a regalare svariate decine di ore di gioco a tutti gli appassionati.