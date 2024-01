Like A Dragon Infinite Wealth: come ottenere un costume gratis e come cambiarsi d'abito

Avete da poco iniziato a giocare il nuovo Like A Dragon Infinite Wealth e vi piacerebbe modificare l'aspetto del protagonista? Nessun problema, poiché stiamo per spiegarvi nel dettaglio come cambiare costume e come ottenerne uno in maniera del tutto gratuita.

Come sbloccare il costume da impiegato

Se anche voi volete personalizzare il protagonista di Like A Dragon Infinite Wealth con la skin Dipendente di Hello Work, ossia l'abito da impiegato, dovete eseguire un'azione che non riguarda strettamente il gioco. Per poter accedere a questo contenuto gratuito occorre infatti procedere con l'iscrizione alla newsletter di SEGA e, per farlo, è sufficiente visitare il link per raggiungere il sito ufficiale e completare un breve form con tutti i dati richiesti. Una volta completata l'iscrizione, dovreste ricevere via mail un codice da riscattare per ottenere il costume da impiegato.

Come modificare la skin dei personaggi

Il sistema che consente di apportare modifiche all'estetica dei membri del party di Like A Dragon Infinite Wealth si sblocca semplicemente avanzando nella main quest del gioco. Dovrete giungere fino al Capitolo 5, momento in cui avrete accesso all'Alo-Happy, un resort all'interno del quale i giocatori possono modificare il costume degli eroi. Sappiate che la skin cambia in base al job del personaggio: dopo aver selezionato uno di questi lavori, potrete scegliere uno dei costumi disponibili.

Prima di concludere, è molto importante fare una precisazione. Il sistema che permette di modificare l'aspetto dei personaggi è limitato, poiché potrete vedere gli eroi con gli abiti scelti da voi solo ed esclusivamente in alcune circostanze. Più nello specifico, i personaggi indosseranno i costumi alternativi durante i combattimenti, ma al termine degli stessi torneranno ad esplorare la mappa con i loro abiti predefiniti. Inutile dire che vale lo stesso anche per i filmati d'intermezzo.

