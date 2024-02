Like a Dragon Infinite Wealth trionfa in Giappone, Tekken 8 è soltanto quinto

Dopo essere stato premiato con il Perfert Score su Famitsu, Like a Dragon Infinite Wealth si rende protagonista di un debutto straripante in Giappone, dove piazza più di 180.000 copie nella settimana di lancio conquistando la prima posizione nella classifica software.

Come riportato da Famitsu, Like a Dragon Infinite Wealth ha venduto 102.940 copie su PlayStation 5 e 77.134 unità su PlayStation 4. Il nuovo JRPG di SEGA conquista senza troppa fatica la prima posizione in classifica, nel mentre Tekken 8, la più recente incarnazione della serie picchiaduro 3D di Bandai Namco, si accontenta della quinta posizione e della modesta cifra di 20.516 copie piazzate nella settimana di lancio. Di seguito vi riportiamo la top 10 dei giochi più venduti in Giappone nella settimana che va dal 22 al 28 gennaio:

[PS5] Like a Dragon: Infinite Wealth – 102,940 / NEW [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – 85,424 / NEW [PS4] Like a Dragon: Infinite Wealth – 77,134 / NEW [PS5] Marvel's Spider-Man 2 – 21,276 / 264,888 [PS5] Tekken 8 – 20,516 / NEW [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 13,628 / 1,700,970 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! – 11,822 / 948,812 [NSW] Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – 10,593 / NEW [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 7,174 / 5,687,955 [NSW] Minecraft – 5,526 / 3,430,270

Sul fronte hardware è PlayStation 5 la piattaforma più venduta negli ultimi sette giorni. La console Sony piazza quasi 50.000 copie considerando sia la Standard che Digital Edition, e stacca di poco Nintendo Switch, che accumula più di 46.000 unità tra i modelli Standard, Lite e OLED.

PS5 – 41,188

Switch OLED – 33,288

Switch Lite – 8,991

PS5 Digital Edition – 8,757

Switch – 4,156

Xbox Series X – 2,158

Xbox Series S – 1,747

PS4 – 655

New 2DS LL – 15

Se foste interessati ad un approfondimento completo sul nuovo episodio della serie di Ryu Ga Gotoku Studio e SEGA che sta spopolando in Giappone, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Like a Dragon Infinite Wealth.