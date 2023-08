Like A Dragon Infinite Wealth: la demo sarà inclusa in Like a Dragon Gaiden

SEGA ha appena pubblicato un lungo trailer dedicato a Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, nuovo spin-off della serie che includerà anche una versione di prova del prossimo capitolo principale di Yakuza.

Oltre a farci vedere nuove sequenze tratte dall'avventura incentrata sulla figura di Kazuma Kiryu, lo storico protagonista del brand, il filmato contiene anche un dettaglio che farà la gioia di tutti gli appassionati della proprietà intellettuale SEGA. Tutte le edizioni di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name includeranno la possibilità di scaricare una demo di Like a Dragon Infinite Wealth, ovvero quello che potremmo definire Yakuza 8 e che farà proseguire la storia di Ichiban Kasuga.

Al momento non è chiaro in che modo funzionerà l'accesso alla demo, poiché nell'immagine visibile negli istanti finali del trailer viene chiaramente citato un download, quindi è da escludere che la demo sia inclusa nel disco. Probabilmente il contenuto verrà aggiunto alle librerie digitali al momento dell'acquisto del gioco e nelle edizioni fisiche sarà incluso un voucher con il codice per avviare il download.

In attesa di maggiori informazioni sui contenuti della demo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il riassunto del RGG Summit Summer 2023 con tutte le novità su Like A Dragon.