Like a Dragon Infinite Wealth: DLSS 3 confermato su al day one su PC, nuovo trailer

Dopo aver rivelato che Like a Dragon Infinite Wealth esiste solo grazie al successo di Yakuza Like a Dragon, SEGA torna a mostrare in azione il folle sequel curato da Ryu Ga Gotoku Studio, nonché a dare un'ottima notizia per l'utenza PC.

Come ci viene confermato tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, Like a Dragon Infinite Wealth offrirà sin dal day one il supporto ad NVIDIA DLSS 3 su PC. Questo consentirà agli utenti di sfruttare sin da subito il sistema di upscaling e supersampling basato su IA di NVIDIA per migliorare sensibilmente le prestazioni in-game senza perdere fedeltà visiva.

Oltre a presentare una lunga sequenza di scene cinematiche, con cui potrete familiarizzare con personaggi vecchi e nuovi della serie ed avere un assaggio delle mille sfaccettature della storia ideata da RGG Studio, il trailer ci ricorda inoltre che i pre-order di Like a Dragon Infinite Wealth sono aperti ed assicurano ai giocatori i bonus Hero's Booster e Special Job Set.

In attesa del debutto fissato al 26 gennaio su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Like a Dragon Infinite Wealth per ulteriori approfondimenti sul nuovo capitolo della serie di SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio.