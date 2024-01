Like A Dragon Infinite Wealth esiste solo grazie al successo di Yakuza Like A Dragon

Cresce l'attesa nei confronti del nuovo Like A Dragon, che si prospetta mastodontico in termini di contenuti. Like A Dragon Infinite Wealth non finirà mai per chi vuole arrivare al 100%, e sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi uno dei migliori giochi della serie. E la sua esistenza è solo merito del predecessore.

Parlando con la redazione di TheGamer il producer della serie, Hiroyuki Sakamoto, ha svelato che Like A Dragon Infinite Wealth non sarebbe mai divenuto realtà, almeno non così come lo conosciamo, se il precedente Yakuza Like A Dragon non si fosse rivelato un successo. Il settimo episodio principale della serie in precedenza nota come Yakuza attuò infatti un cambiamento radicale in ottica gameplay, abbandonando lo stile Action/Adventure brawler per abbracciare un'impostazione da JRPG a turni: una scommessa molto rischiosa che se non fosse stata ben accolta avrebbe cambiato il corso del franchise.

"Se Yakuza Like A Dragon non fosse stato accolto molto bene, allora probabilmente Like A Dragon Infinite Wealth non sarebbe mai esistito", confessa Sakamoto, che prosegue: "Infinite Wealth esiste perché il successo del suo predecessore ci ha permesso di poterlo creare". Il membro di Ryu Ga Gotoku Studio aggiunge poi qual è la filosofia alla base del nuovo capitolo così come della serie in generale: "Cerchiamo sempre un bilanciamento tra un buon gameplay e una buona storia. Non vogliamo soltanto avere un buon gameplay e una storia mediocre o viceversa. Proviamo sempre a raggiungere questo equilibrio assicurandoci di offrire ai giocatori il pacchetto completo in termini di qualità".

Yakuza Like A Dragon ha venduto quasi 2 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato generalmente molto ben accolto sia dai fan che dalla stampa internazionale. Questi importanti risultati hanno quindi convinto SEGA a proseguire con la svolta JRPG della serie anche per l'ottavo capitolo principale, in arrivo su PC e console PlayStation e Xbox il 26 gennaio 2024.