Like a Dragon: Infinite Wealth, il gioco è appena uscito ed è già scontato su Amazon

Like a Dragon: Infinite Wealth è il nuovo capitolo della serie Yakuza, uscito il 26 gennaio 2024 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Come il titolo specifica, si tratta del sequel diretto Yakuza: Like a Dragon, è il nono capitolo della serie Yakuza (poi diventato Like a Dragon).

Il titolo, come il suo predecessore, è un RPG in open world, caratterizzato da un sistema di combattimento a turni, saranno selezionabili quattro personaggi nel nostro party per sfidare e difenderci da una grande serie di nemici che incontreremo nel nostro percorso. A differenza del capitolo precedente sarà possbile selezionare manualmente la posizione dei nostri compagni di party prima di utilizzare un attacco o un'abilità.

Il gioco è in offerta in edizione fisica su Amazon al prezzo di 57 euro per PS4, Xbox One o Series X, acquistabile al prezzo di listino di 70,98 euro per PS5, è uscito solamente il 26 gennaio, di seguito i link per acquistare il gioco:

Ichiban Kasuga, abbandonato il suo passato da criminale, ora svolge un normale lavoro da impiegato d'ufficio a Tokyo, ma il passato tornerà prepotentemente mettendo la sua vita lavorativa in difficoltà. La sua vera madre, Akane, riappare alle Hawaii ed il figlio si fionda ad Honolulu per ricongiungersi a lei. All'arrivo, derubato e spogliato di tutti i suoi averi da un gruppo criminale, Ichiban si ritroverà costretto a partire con l'obbiettivo di trovare la madre.