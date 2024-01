Like A Dragon Infinite Wealth, guida ai Sujimon: cosa sono, come si sbloccano e evoluzioni

Come avrete letto nel nostro speciale sui Sujimon di Like A Dragon Infinite Wealth, nel titolo firmato Ryu Ga Gotoku Studio è presente una particolare meccanica di gioco che funge da parodia dei Pokémon. Scopriamo di cosa si tratta e come sfruttarla al meglio.

Cosa sono i Sujimon?

Con il termine Sujimon si intendono quei nemici di Like A Dragon Infinite Wealth che possono essere affrontati o utilizzati in battaglia. Proprio come nei giochi della serie Pokémon, abbiamo un'ampia gamma di personaggi che il giocatore può collezionare e schierare in combattimento contro i loro 'simili', se così possiamo definirli. Altra similitudine con le creature Game Freak, i Sujimon possono essere allenati per migliorare le loro capacità di combattimento e risultare più utili sul campo. Questi personaggi hanno tre diverse statistiche che ne definiscono le abilità in combattimento (Salute, Forza e Velocità), ma possono anche essere legati a cinque elementi, ognuno dei quali ha maggiore efficacia contro alcuni ed è vulnerabile contro altri.

Ecco di seguito tutti i dettagli sugli elementi dei Sujimon:

Vampa è efficace contro Naturale

Naturale è efficace contro Gelo

Gelo è efficace contro Vampa

Luce è efficace contro Ombra

Ombra è efficace contro Luce

Come sbloccare i Sujimon

Prima di poter utilizzare i Sujimon, i giocatori di Like A Dragon Infinite Wealth devono progredire nella storia fino al Capitolo 4. Poco prima di partire alla volta del quinto distretto, il protagonista riceve un SMS da parte del Sensei dei Sujimon, che gli chiede di raggiungere il PC Shop nell'Anaconda Shopping Center: una volta sul posto, l'obiettivo è al secondo piano. A questo punto, un tutorial spiegherà tutti i dettagli sul funzionamento di questa meccanica di gioco.

Tutti i modi per ottenere i Sujimon

Di seguito trovate l'elenco completo dei sistemi attraverso i quali si possono ottenere nuovi Sujimon in Like A Dragon Infinite Wealth:

Catturandoli dopo averli sconfitti in un raid e riempiti di dolci e complimenti

Impressionandoli con una prova di incredibile forza durante un combattimento casuale

Tramite un sistema gacha basato su tre diversi banner (Gacha base, Gacha Giappone e Gacha Kiwami)

Affrontandoli nei raid bonus, che possono ricompensare il giocatore con Sujimon leggendari

Acquistando l'edizione Ultimate

Potenziamenti

Per potenziare i Sujimon in Like A Dragon Infinite Wealth occorre accumulare alcune risorse che possono essere date in pasto a questi personaggi per fargli accumulare esperienza e diverrà più forte. Questi oggetti prendono il nome di Suji-gnam e sono disponibili in cinque diverse tipologie che forniscono diversi quantitativi di esperienza: Suji-gnam, Super Sujignam, Iper Suji-gnam e Suji-gnam estremo. Utilizzando le bevande c'è anche una piccola percentuale di probabilità di ottenere un consistente bonus all'esperienza ricevuta.

Evoluzioni

Il sistema delle evoluzioni di Sujimon in Like A Dragon Infinite Wealth ricorda molto da vicino quello dei gacha come Genshin Impact, sebbene sia legato esclusivamente ad alcuni personaggi tra quelli disponibili. Per poter far evolvere un Sujimon, è fondamentale ottenere più copie dello stesso, che possono essere fuse per ottenerne una versione esteticamente differente e molto più forte. Alcuni Sujimon possono evolversi anche più di una volta, così da raggiungere la forma definitiva.

