Like A Dragon Infinite Wealth: guida e trucchi per i nuovi giocatori

L'attesa è giunta al termine e gli appassionati della serie firmata Ryu ga Gotoku Studio possono partire alla volta delle Hawaii e vivere le nuove avventure di Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu in Like A Dragon Infinite Wealth.

Se anche voi state per giocare il nuovo capitolo della longeva serie SEGA, abbiamo per voi una serie di consigli che potrebbero proprio fare al caso vostro. Prima di iniziare, vi suggeriamo di dare anche uno sguardo alla nostra recensione di Like A Dragon Infinite Wealth con tutti i dettagli su storia, gameplay e comparto tecnico.

I Job migliori di ogni personaggio

Come vi renderete subito conto giocando Like A Dragon Infinite Wealth, ognuno dei personaggi che possono far parte della squadra, ciascuna dotata di pro e contro.Sebbene tutti gli stili possano essere utilizzati con la build giusta e la giusta composizione del team, ne esistono alcuni che funzionano meglio di altri e permettono di sopraffare gli avversari con molta meno fatica.

Ecco di seguito i migliori Lavori di ogni personaggio in Like A Dragon Infinite Wealth:

• Ichiban Kasuga: Eroe oppure Sujimante (solo se avete dedicato del tempo ai Sujimon)

• Kazuma Kiryu: Drago di Dojima

• Chitose Fujinomiya: Governante

• Eric Tomizawa: Cabbie

• Koichi Adachi: Samurai

• Joongi Han: Desperado

• Nanba: Host

• Seonhee: Regina della Notte oppure kunoichi

• Saeko Mukoda: Idol

• Tianyou Zhao: Star d'azione

Vi ricordiamo che ogni Job modifica anche il costume dei personaggi. A tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra guida su come modificare le skin in Like A Dragon Infinite Wealth e come sbloccare il costume gratis da impiegato.

Il cibo è molto importante

Come da tradizione per la serie, anche in Like A Dragon Infinite Wealth il cibo rappresenta un elemento fondamentale nell'esperienza di gioco e sarebbe opportuno non trascurare questo aspetto. Mangiare nel titolo Ryu Ga Gotoku Studio non ha solo un'utilità ai fini del, ma può essere utilizzato anche per altri scopi.Condividere un pasto con alcuni compagni, per esempio, potrebbe. Ancor più importanti sono poi i cibi che forniscono, che possono essere impiegati in varie situazioni di gioco: oltre agli alimenti che rendono più forti, vi sono anche quelli che permettono di ottenere più risorse e aumentare il drop rate, perfetti per chi ha bisogno di fare qualche soldo extra.

Non fate economia sui materiali

Nel corso dell'avventura, vi ritroverete spesso e volentieri a raccogliere: i metalli semplici, che servono a potenziare i vostri strumenti di morte per renderli più efficaci in combattimento, e i metalli elementali che possono essere utilizzati per fabbricare nuove armi.Uno degli errori che i giocatori di Like A Dragon Infinite Wealth potrebbero fare è accumulare queste risorse senza mai impiegarle in alcun modo, in attesa del momento giusto per investirle nel power-up di qualche pezzo d'equipaggiamento prezioso. Sappiate che di queste risorse ne raccoglierete in quantità generose ed, in modo da poter sempre tenere testa agli avversari.

Modalità facile

Se per qualche motivo i combattimenti di Like A Dragon Infinite Wealth dovessero essere troppo difficili per il vostro party e non doveste avere voglia di un po' di farming per sistemare le varie build, potete sempre ricorrere alle. Più nello specifico, il titolo Ryu ga Gotoku Studio include due diverse impostazioni che, in modo completamente diverso, possono ridurre la complessità degli scontri.Direttamente dalle opzioni del gioco, potete ad esempio attivare la, grazie alla quale il ritmo dei combattimenti viene rallentato, fornendovi una finestra di tempo più lunga per agire. Se invece non siete fan deie non volete premere i tasti che appaiono a schermo col giusto tempismo per massimizzare i danni, potete disattivarli tramite l'apposita opzione nel menu delle impostazioni di gioco. Sappiate che è possibile attivare una sola di queste due opzioni o, se ne avete la necessità, tutte e due in contemporanea.

Esplorate col Segway

In Like A Dragon Infinite Wealth, come in altri capitoli della serie, è possibile spostarsi da un'area all'altra della mappa grazie al viaggio rapido. Ovviamente, però, prima di poter raggiungere con un taxi le varie destinazioni è fondamentale che queste vengano sbloccate durante le fasi di esplorazione. Proprio per questo motivo, vi suggeriamo di sfruttare il, il buffo mezzo di trasporto elettrico che si sblocca nel corso delle prime ore di gioco, più precisamente durante ilUna volta raggiunto questo punto della storia, dovrete portare a termine unache si accetta poco più a sud dell'hotel di Kiryu, all'angolo di Seaside Avenue. Messe le mani sul veicolo, potete utilizzarlo per muovervi velocemente tra i quartieri e sbloccare tutti i checkpoint per il viaggio rapido (ossia le fermate per i taxi). Il motivo per cui il Segway risulta utile a questo scopo non è solo la velocità, superiore a quando si è a piedi, ma il fatto che a bordo del veicolo