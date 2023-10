Like a Dragon Infinite Wealth e l'isola in stile Animal Crossing: ecco quando si sblocca

L'Xbox Partner Preview del 25 ottobre 2023 si è aperto con uno spumeggiante video di Like a Dragon Infinite Wealth in cui è stata rivelata la Dondoko Island, un'isola in stile Animal Crossing in cui potremo trascorrere il tempo pescando, fabbricando mobili o addobbando la nostra casa.

Il soleggiato resort aprirà una parentesi in game ogni volta che avremo bisogno di prenderci una pausa, staccare dalle attività della trama e rifugiarci in un posto tranquillo, lontani dalla malavita. Potremo condurvi un'esistenza tranquilla fin quando non ci sentiremo rigenerati.

Parlando ai microfoni di Xbox.com, il Chief Producer dello studio RGG, Hiroyuki Sakamoto, ha rivelato che l'isola di Dondoko verrà sbloccata durante la campagna ed è indipendente dalla storia principale. Qui potremo raccogliere risorse, pescare, buttare la spazzatura e compiere tante attività quotidiane per ricavarci un momento di relax.

Nello specifico, l'isola sarà sbloccata attraverso una missione secondaria che diventerà accessibile all'inizio del Capitolo 6.

Vi ricordiamo che Like a Dragon Infinite Wealth è previsto uscire il 26 gennaio 2024 su PC e console PlayStation e Xbox. Prima ancora, il 9 novembre 2023, esce Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, uno spin-off che fa luce sulla prospettiva di Kazuma Kiryu dopo gli eventi di Yakuza 6: The Song of Life. Peraltro, una demo di Like a Dragon Infinite Wealth sarà contenuta in Like a Dragon Gaiden.