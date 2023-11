Like A Dragon Infinite Wealth: Job a non finire per il nostro party, anche nuovi

Proprio come il precedente Yakuza Like A Dragon, anche Like A Dragon Infinite Wealth punterà fortemente sui Job, i "mestieri" che i nostri personaggi potranno svolgere nel corso dell'avventura andando così a modificare i loro parametri ed abilità principali da usare in combattimento.

SEGA ha confermato che nel nuovo episodio della serie ci sarà modo di utilizzare anche diversi nuovi Job mai visti nel predecessore, assicurando così una varietà molto più ampia in termini di personalizzazione: i mestieri aggiuntivi si sbloccheranno un poco alla volta proseguendo nel gioco, e potranno essere cambiati recandosi da Hello Work proprio come accadeva nel gioco precedente. Alcuni di questi, tra l'altro, sono già comparsi nella versione dimostrativa presente all'interno di Like A Dragon Gaiden: per ulteriori approfondimenti potete dunque leggere il nostro provato di Like A Dragon Infinite Wealth, nel frattempo che vi elenchiamo i Job di default di ciascun membro del party, alcuni dei quali ripresi da Yakuza Like A Dragon:

Ichiban Kasuga, Eroe - Classe molto versatile e adatta sia per il combattimento che per il sostegno dei propri compagni

- Classe molto versatile e adatta sia per il combattimento che per il sostegno dei propri compagni Kazuma Kiryu, Drago di Dojima - Ispirato agli stili classici visti nei Like A Dragon in stile Action/Adventure, Kiryu può dare sfoggio di tutte le sue leggendarie abilità in combattimento alternando tra i suoi tre diversi stili a disposizione

- Ispirato agli stili classici visti nei Like A Dragon in stile Action/Adventure, Kiryu può dare sfoggio di tutte le sue leggendarie abilità in combattimento alternando tra i suoi tre diversi stili a disposizione Yu Nanba, Senzatetto - Job incentrato sull'utilizzo di poteri magici

- Job incentrato sull'utilizzo di poteri magici Koichi Adachi, Detective - Mestiere di potenza che rende Adachi perfetto per lo scontro diretto con i nemici

- Mestiere di potenza che rende Adachi perfetto per lo scontro diretto con i nemici Saeko Mukoda, Barista - Job perfetto per infliggere alterazioni di status e per le battaglie lunghe

- Job perfetto per infliggere alterazioni di status e per le battaglie lunghe Joon-Gi Han, Sicario - Classe veloce e letale, capace di infliggere ingenti danni ai nemici in poco tempo

- Classe veloce e letale, capace di infliggere ingenti danni ai nemici in poco tempo Tianyou Zhao, Gangster - Mestiere perfetto per lo scontro diretto oltre ad essere un ottimo supporto per i compagni di squadra

- Mestiere perfetto per lo scontro diretto oltre ad essere un ottimo supporto per i compagni di squadra Seonhee, Assassina - Job piuttosto subdolo che blocca i movimenti dei nemici rubando anche i loro turni

- Job piuttosto subdolo che blocca i movimenti dei nemici rubando anche i loro turni Eric Tomizawa, Tassista - Si comporta proprio come farebbe un tassista lanciando all'indirizzo dei nemici pneumatici ed attacchi elementali a base di elettricità e ghiaccio

- Si comporta proprio come farebbe un tassista lanciando all'indirizzo dei nemici pneumatici ed attacchi elementali a base di elettricità e ghiaccio Chitose Fujinomiya, Ballerina - Da brava danzatrice qual è, Chitose attacca gli avversari a passi di danza, riducendone anche attacco e velocità

Ryu Ga Gotoku Studio ha già confermato che Like A Dragon Infinite Wealth sarà lo Yakuza più lungo di sempre, promettendo così di intrattenere i fan per numerose decine di ore.