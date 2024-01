Like a Dragon Infinite Wealth: media da record per la serie su Metacritic

A pochi passi dal debutto, e dopo esserci goduti il nuovo filmato di apertura confezionato da RGG Studio, Like a Dragon Infinite Wealth fa già segnare un primo record: è il gioco della serie di appartenenza con la media voto più alta su Metacritic.

Le recensioni per il gioco sono state quasi universalmente positive, al punto che il punteggio Metacritic è attualmente pari a 90 per la versione PS5, 93 per quella Xbox Series X|S e 89 per quella PC. Ciò rende il JRPG, nono capitolo principale della serie precedentemente nota con il nome di Yakuza, quello con il punteggio più alto mai pubblicato. In precedenza, i punteggi medi più alti della saga erano quelli di Yakuza 0 e Yakuza Kiwami 2, che hanno ciascuno un punteggio Metacritic di 85.

Like a Dragon: Infinite Wealth (90) Yakuza 0 (85) Yakuza Kiwami 2 (85) Yakuza: Like a Dragon (84) Yakuza 6 (83) Lost Judgment (83) Yakuza 5 (83) Yakuza Kiwami (80) Juddgment (80) Yakuza 3 (79) Like a Dragon Gaiden (77) Yakuza 4 (78) Yakuza 2 (77) Yakuza (75)

Like a Dragon Infinite Wealth è un gioco davvero straripante, che saprà divertirvi nei panni di un Ichiban impegnato a viaggiare tra il Giappone e le Hawaii. Anche noi siamo rimasti soddisfatti dall'ultima esperienza curata da SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio: per saperne di più vi rimandiamo alla nostra Recensione di Like a Dragon Infinite Wealth.