Like A Dragon Infinite Wealth tra minigiochi e retrogames: c'è pure Virtua Fighter 3!

Non solo epici combattimenti e grandi storie: la serie di Yakuza/Like A Dragon da sempre punta fortissimo sui minigiochi, alcuni talmente spettacolari e fuori di testa da conquistare immediatamente il cuore dei fan. Like A Dragon Infinite Wealth non farà certo eccezione e, anzi, si presenterà ricchissimo in tal senso.

Alcuni minigame li abbiamo già visti in azione nella versione dimostrativa del nuovo episodio inclusa in Like A Dragon Gaiden (non perdetevi a tal proposito il nostro provato di Like A Dragon Infinite Wealth basato proprio sulla demo), come l'esilarante Crazy Delivery ispirato a Crazy Taxi e che vede Ichiban Kasuga improvvisarsi rider con pranzi da consegnare il più velocemente possibile entro un limite di tempo, oltre al ritorno di un classico intramontabile del brand come il karaoke.

La grande novità principale è in ogni caso rappresentata da Dondoko Island, l'isola in stile Animal Crossing di Like A Dragon Infinite Wealth e che promette di offrire una ricca ed elaborata avventura secondaria che intratterrà i giocatori per ore. Da citare anche Miss Match, un minigioco in stile dating app che permette ad Ichiban di entrare in contatto con numerose donne nel tentativo di conquistare il loro affetto, ed il nuovo minigioco Hold'em! basato sul poker.

Ed oltre al ritorno di ulteriori attività secondarie classiche come le freccette, ma anche i quiz e la raccolta della spazzatura (quest'ultimi visti per la prima volta in Yakuza Like A Dragon), non può ovviamente mancare una selezione di retrogames che farà felici i giocatori più nostalgici: nelle immancabili sale giochi SEGA è possibile trovare non solo SpikeOut e SEGA Bass Fishing, ma anche Virtua Fighter 3tb per la gioia di tutti gli amanti dei Picchiaduro.

Insomma, Like A Dragon Infinite Wealth vuole per davvero essere uno degli episodi più ricchi di sempre nella serie targata Ryu Ga Gotoku Studio: dal prossimo 26 gennaio ne vedremo delle belle su PC e console PlayStation e Xbox.