Like A Dragon Infinite Wealth 'non finirà mai' per chi vorrà completarlo al 100%

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio lo hanno già detto chiaramente: Like A Dragon Infinite Wealth sarà lo Yakuza più lungo di sempre, al punto che potrebbe durare quasi senza fine per chiunque lo voglia completare nella sua interezza, stando a nuovi dettagli degli autori sul fattore longevità.

Nel corso di un'intervista con Automaton-Media, il director Masayoshi Yokoyama ha ribadito che il nuovo Like A Dragon sarà lunghissimo anche solo calcolando la storia principale: "Anzitutto la storia principale è proprio lunga. Offre due protagonisti principali e diversi altri personaggi, dunque sarà consistente anche il numero di storie secondarie a loro dedicate", esordisce Yokoyama sulla questione, sottolineando tra l'altro che anche attività come Dondoko Island e Bucket List "sono piene di attività collaterali e sono sostanziose quanto basta per funzionare persino come giochi indipendenti a seconda di quanto tempo volete dedicargli. In ogni caso sia Dondoko Island che Bucket List sono opzionali".

Il director prosegue: "In fondo le attività secondarie sono sempre state opzionali in Yakuza. Puoi proseguire solo con la storia principale se vuoi, oppure puoi sperimentare i contenuti opzionali. Ciò vale anche per Infinite Wealth, anche perché se provi a completare tutto potrebbe non finire mai. Già solo da debugging posso dire che Infinite Wealth porta il concetto di 'infinito' su tutto un altro livello". Ma anche solo concentrarsi sulla trama principale richiederà moltissimo tempo per arrivare fino in fondo: "Credo ci vorranno almeno 3-4 giorni senza dormire, senza deviazioni e facendo pochissime attività secondarie. Per questo motivo giocateci un poco alla volta, senza perdere il sonno!", conclude Yokoyama.

Sempre nel corso della stessa intervista, il director ha confermato che Like A Dragon Infinite Wealth non arriverà su Xbox Game Pass al day one, al contrario di quanto successo con Like A Dragon Gaiden.