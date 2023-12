Like a Dragon Infinite Wealth e oltre: un grande annuncio in arrivo nel 2024 da RGG Studio

Nel corso del 2024 non assisteremo solo alla svolta inaspettata di Yakuza con Like a Dragon Infinite Wealth, ma ci sarà spazio anche per un "grande annuncio" da parte di RGG Studio: a renderlo noto è lo stesso boss della software house nipponica, Masayoshi Yokoyama.

Intervistato da Famitsu, il massimo esponente di Ryu Ga Gotoku Studio ha solleticato la curiosità degli appassionati della serie di Yakuza ritenendo opportuno sottolineare come il suo team sia intenzionato a fare un importante annuncio nel corso del prossimo anno.

"Guardiamo con estrema fiducia al futuro e siamo molto felici di poter finalmente pubblicare Like a Dragon Infinite Wealth", esordisce nel suo discorso Yokoyama prima di alimentare le speranze dei fan di Yakuza sottolineando come "spero davvero di poter fare un altro grande annuncio nel 2024. Fossi in voi attenderei con ansia le prossime notizie in arrivo da RGG Studio nel 2024!".

Il lancio di Infinite Wealth è previsto per il 26 gennaio 2024 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S: fino ad allora, con ogni probabilità la comunicazione di SEGA e RGG Studio si concentrerà solo ed esclusivamente sul prossimo, attesissimo capitolo di Like a Dragon. A rigor di logica, quindi, il 'grande annuncio' promessoci dal boss dello studio Ryu Ga Gotoku potrebbe arrivare già a febbraio, o comunque nella prima parte del prossimo anno.

Mentre aspettiamo di scoprire che cosa bolle in pentola dalle parti del team giapponese, vi lasciamo a questo nostro approfondimento sulla storia di Yakuza con la classifica dei videogiochi dal peggiore al migliore.