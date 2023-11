Like A Dragon Infinite Wealth, dal PC Gaming Show con furore: ecco il nuovo Story Preview

Dal PC Gaming Show con furore, Like A Dragon Infinite Wealth è tornato sul palcoscenico dell'evento videoludico in grande stile. L'evento di oggi è stato fondamentale per molti progetti in arrivo nel prossimo futuro: è questo, ad esempio, il caso dello story trailer di Stalker 2 Heart of Chornobyl che ne svela la finestra di lancio.

Tuttavia, quello del PC Gaming Show è stato un momento importantissimo anche per SEGA: gli ultimi giorni sono stati alquanto edulcorati da notizie sull'ormai prossimo Like A Dragon Infinite Wealth e dai primi dettagli sulla mappa davvero enorme del gioco. Ciò, però, non è stato sufficiente per il mondo videoludico, e nella serata di oggi è stato mostrato un nuovo Story Preview trailer che ci fa immergere nelle meraviglie dell'universo di Yakuza.

Like A Dragon Infinite Wealth uscirà il 25 gennaio 2024; quello di gennaio sarà un inizio anno di tutto rispetto per SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio, con un progetto che entusiasmerà i fan della serie grazie alle sue folli e sensazionali esperienze di stampo ruolistico. "Due eroi incredibili uniti dalla mano del destino, o forse qualcosa di più sinistro… Spassatela in Giappone ed esplora tutto ciò che le Hawaii possono offrirti in un'avventura così grande da ricoprire tutto il Pacifico". Pronti all'uscita di Like A Dragon Infinite Wealth? Mancano circa 7 settimane al lieto ingresso nel mercato videoludico.