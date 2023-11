Like A Dragon Infinite Wealth: personaggi, ambienti e battaglie in nuove immagini

Mentre l'ultima avventura di Kazuma Kiryu in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased his name è da poco arrivata in uno spin-off che racconta i suoi trascorsi tra Yakuza 6 The Song of Life e Yakuza Like A Dragon, arriva una valanga di nuove immagini dedicate a Like A Dragon Infinite Wealth.

Il gioco uscirà il 26 gennaio 2024 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Xbox One e racconta di come s'incrocerà il destino di due eroi, uniti dall'esigenza di combattere per la propria vita.

Da una parte abbiamo Ichiban Kasuga, un ribelle che non si arrende mai e che sa bene cosa significhi risorgere dalle ceneri, dall'altra Kazuma Kiryu, un pilastro della saga, che si è conquistato la nomea di Dragone Leggendario.

Like a Dragon: Infinite Wealth sarà lo Yakuza più lungo di sempre, stando a quanto dichiarato da RGG Studio, sarà un vero e proprio gioco di ruolo e ci immergerà in un sistema di combattimento con battaglie dinamiche in cui tutto può diventare un'arma e non esistono limiti. Nella nuova mappa delle Hawaii, ci tufferemo in un'avventura che ci porterà in giro per il Pacifico.

Vi ricordiamo che, prenotando l'edizione fisica o digitale della Standard Edition, della Digital Deluxe Edition o della Digital Ultimate Edition, riceverete il Pacchetto Potenziamento eroe e lavori speciali, grazie a cui potrete avanzare più velocemente, e il Set Lavori speciali, che vi darà accesso ai lavori Linebacker e Asso del tennis.