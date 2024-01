Like A Dragon Infinite Wealth, quanto pesa su Xbox Series X|S? Il pre-load è disponibile

Con l'inizio di gennaio 2024, il momento della verità per Like A Dragon Infinite Wealth sta divenendo sempre più concreto. Di recente, in occasione del debutto ormai prossimo del titolo di Ryu Ga Gotoku Studio e di SEGA, si è parlato di come il successo di Yakuza Like A Dragon abbia determinato l'esistenza di Like A Dragon Infinite Wealth.

L'attesa spasmodica si fa sentire nella community dell'universo di Yakuza ma tra chiacchiere, approfondimenti e la nostra prova di tre ore di Like A Dragon Infinite Wealth, ci avviciniamo sempre di più all'attesissimo 25 gennaio. Però, dalla giornata di ieri 5 gennaio, gli utenti Xbox hanno avuto modo di effettuare il pre-load di Like A Dragon Infinite Wealth su Xbox Series X|S. Come testimoniato dalle immagini apparse su Twitter/X, infatti, l'avventura che ci porterà in Giappone e alle Hawaii può essere scaricata con un anticipo di oltre due settimane rispetto alla pubblicazione effettiva.

Come segnalato dalla sezione Xbox dedicata ai download, il peso di Like A Dragon Infinite Wealth si attesta sui 59.20 GB su Xbox Series X|S. Non si sa con certezza quando e se arriveranno ulteriori patch che incrementeranno il numero di GB da scaricare in occasione del lancio, ma per il momento il quantitativo di spazio necessario per la prossima esperienza JRPG di Ryu Ga Gotoku Studios si attesta poco al di sotto dell'ordine dei 60 GB.