Like a Dragon Infinite Wealth si prepara al debutto: ecco il filmato di apertura

Nel mentre si discute nel New Game Plus a pagamento di Like a Dragon Infinite Wealth, il nuovo gioco curato da Ryu Ga Gotoku Studio si prepara a fare il suo debutto. Nell'attesa dei pochi giorni che ci separano dalla nuova mirabolante avventura di Ichiban Kasuga, gustiamoci il filmato di apertura del JRPG di SEGA.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia ci consente di familiarizzare con il nostro protagonista e gli altri personaggi che incroceremo durante questo nuovo viaggio che parte dal Giappone per arrivare fino alle Hawaii.

Like a Dragon Infinite Wealth racconta la storia di Ichiban Kasuga, un inarrestabile sfavorito che ha ben chiaro cosa significhi riemergere dopo aver toccato il fondo, e Kazuma Kiryu, un uomo dalla volontà spezzata che affronta i suoi ultimi giorni. Il JRPG propone un sistema di combattimento unico nel suo genere con battaglie GDR dinamiche e frenetiche in cui il campo di battaglia stesso diventerà la vostra arma e non ci sono regole. Like a Dragon Infinite Wealth propone un'avventura tanto grande da ricoprire tutto il Pacifico.

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto il 26 gennaio su PC e console PlayStation e Xbox, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Like a Dragon Infinite Wealth per ulteriori approfondimenti sul prossimo capitolo della serie di RGG Studio e SEGA.