Like A Dragon Infinite Wealth: primi dettagli sulla mappa, sarà davvero enorme

Nel corso degli ultimi giorni, il team di sviluppo di Like A Dragon Infinite Wealth ha deciso di pubblicare sui canali social ufficiali una serie di dettagli riguardanti il mondo di gioco.

Ryu Ga Gotoku Studio ha infatti svelato i dettagli sulle dimensioni della mappa, che sembrano essere assai più generose rispetto a quanto visto nel precedente capitolo. Stando alle parole degli sviluppatori, la mappa di Like a Dragon: Infinite Wealth avrà un'estensione pari a tre volte quella della Isezaki Ijincho di Yokohama. Il fatto che Honolulu City (città delle Hawaii) sia così grande permette di comprendere il perché il gioco sarà particolarmente longevo.

In aggiunta ai dettagli sulle dimensioni della città, lo studio ha anche svelato qualcosina in merito alle aree della mappa. Potremo ad esempio visitare Aloha Beach per un po' di relax tra tavole da surf e acque limpide, invece ad Anaconda troveremo uno shopping centre sempre affollato. Fra le altre porzioni del mondo di gioco citate dal team vi sono Waikiki Town con le sue sale giochi, il Worldwide Market Village con i negozi di souvenir e abiti firmati e il Nirvana Hotel, particolarmente popolato durante la notte.

In attesa di saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra prova della demo di Like A Dragon Infinite Wealth, inclusa in Like a Dragon Gaiden.