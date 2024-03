Like a Dragon Infinite Wealth per PS5 scontato del 40%, approfittane ora

Grazie alle offerte di primavera di Amazon, da oggi e per un periodo limitato (fino ad esaurimento scorte, in ogni caso) Like A Dragon Infinite Wealth per PlayStation 5 è in vendita con il 40% di sconto sul prezzo di listino. Questo vuol dire che il gioco è in vendita a meno di 40 euro in formato fisico per PS5.

Like A Dragon Infinite Wealth passa dal prezzo consigliato di 70.99 euro a 35.99 euro, più basso del prezzo più basso recente (59.99 euro), sicuramente una ottima occasione di risparmio che vi permetterà di comprare il nuovo gioco della serie Like A Dragon con il 40% di sconto.Compra Like A Dragon Infinite Wealth a 35.99 euroDue eroi incredibili uniti dalla mano del destino, o forse qualcosa di più sinistro... Ichiban Kasuga , un inarrestabile sfavorito che ha ben chiaro cosa significhi riemergere dopo aver toccato il fondo, e Kazuma Kiryu , un uomo dalla volontà spezzata che affronta i suoi ultimi giorni.

In Like A Dragon Infinite Wealth si vola alle Hawaii senza abbandonare però le atmosfere tipiche della serie Like A Dragon, state tranquilli perché il gioco prevede anche sezioni ambientate in Giappone, ma non vogliamo rovinarvi ulteriormente la sorpresa.