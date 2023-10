Like a Dragon Infinite Wealth: uno sharknado di mazzate nel nuovo video gameplay di un'ora

L'esilarante azione di Like a Dragon Infinite Wealth prosegue con il nuovo video gameplay confezionato da SEGA e dallo studio Ryu Ga Gotoku per immergerci nelle atmosfere action ruolistiche del prossimo capitolo della (ormai ex) serie di Yakuza.

Se con il precedente filmato di approfondimento propostoci dallo Studio RGG abbiamo potuto familiarizzare con le nuove professioni, l'ultimo video dimostrativo pubblicato da SEGA entra nel merito delle attività legate all'esplorazione della mappa, tra foto da scattare e banchine da percorrere inforcando monopattini elettrici.

Senza nulla togliere alle 'scene di vita vissuta' che andranno a caratterizzare le giornate da trascorrere alle Hawaii in compagnia di Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu, sono però le scene di combattimento a calamitare maggiormente le attenzioni degli spettatori del nuovo video gameplay di Infinite Wealth.

Per rendere ancora più 'movimentate' queste fasi di gioco, gli sviluppatori giapponesi hanno ampliato ulteriormente il ventaglio di azioni da far compiere al proprio alter-ego e ai suoi compagni di squadra. A giudicare da quanto mostrato, l'approccio adottato da Studio RGG per tratteggiare il combat system di Like a Dragon Infinite Wealth sembra ibridare alla perfezione l'immediatezza degli scontri in tempo reale alla profondità delle meccaniche JRPG che sovrintendono alla gestione del gruppo e alla selezione delle diverse tipologie di attacchi.

Prima di lasciarvi al nuovo video gameplay, vi ricordiamo che Like a Dragon Infinite Wealth è previsto al lancio per il 26 gennaio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale con la classifica dei videogiochi di Yakuza dal peggiore al migliore.