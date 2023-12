Like A Dragon Infinite Wealth: tutto su Sujimon, il minigioco stile Pokémon!

Il nuovo Like A Dragon si prospetta davvero sconfinato in termini di contenuti, con tantissime novità che un poco alla volta vengono svelate nel dettaglio da SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio. E così, dopo aver saputo del dungeon stile roguelike in Like A Dragon Infinite Wealth, c'è ora spazio per i Sujimon.

Ispirato a Pokémon, il concept viene ripreso dal precedente Yakuza Like A Dragon, dove i Sujimon rappresentano i nemici incontrati da Ichiban Kasuga e la sua sghangherata banda e registrati poi nell'apposito Sujidex, ma in Infinite Wealth l'idea viene ulteriormente espansa fino a trasformarsi in un vero e proprio minigiochi sullo stile dei celebri giochi targati Nintendo. Durante l'esplorazione potremo imbatterci in individui pericolosi e piuttosto strambi, con l'obiettivo di farceli amici e creare così un team di 3 Sujimon da allenare e far scontrare poi con le "creature" di altri "allenatori". A furia di combattimenti il nostro gruppo diventa sempre più potente, preparando così Ichiban a fronteggiare i più grandi campioni Sujimon al mondo: i Discreet Four e il Maestro di Sujimon. Insomma, anche Pokémon trova spazio all'interno dell'opera SEGA, che promette di regalare ore di divertimento e sorprese con un minigioco-parodia folle già solo dalla descrizione.

Ma non finisce certo qui. Oltre a creare squadre sempre più forti un poco alla volta che si reclutano nuovi Sujimon (dei quali ne esistono 5 tipi differenti, ciascuno con proprie debolezze e resistenze), i nostri strambi amici avranno un ruolo anche nel minigioco Dondoko Island, aiutando Ichiban a ricostruire l'isola grazie alle loro tecniche. In aggiunta, il protagonista può anche apprendere la classe Sujimancer, che gli consente di evocare i suoi Sujimon anche nelle regolari battaglie della storia principale o durante l'esplorazione.

Gli sviluppatori sostengono che Like A Dragon Infinite Wealth non finirà mai per chi vorrà completarlo al 100%: i fatti, e l'incredibile abbondanza di contenuti, sembrano proprio dare loro ragione.