Like A Dragon Infinite Wealth: svelati i requisiti di sistema minimi e consigliati su PC

Reduci da Like A Dragon Gaiden, i fan già rivolgono lo sguardo al sempre più vicino Like A Dragon Infinite Wealth, anch'esso in arrivo su console PlayStation e Xbox oltre che su PC. A proposito di quest'ultima versione, SEGA ha confermato quali sono i requisiti di sistema per il prossimo episodio della serie.

Quanto richiesto per far funzionare al meglio il nuovo Like A Dragon non risulta particolarmente impegnativo, nonostante sia richiesto spazio libero in memoria più abbondante rispetto ai precedenti giochi della serie. Di seguito ecco i requisiti minimi e consigliati per Like A Dragon Infinite Wealth:

Requisiti Minimi

Necessario un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 1903 (OS Build 18362)

Processore: Intel Core i5-3470, 3.2 GHz o AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB o AMD Radeon RX 460, 4 GB o Intel Arc A380, 6 GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 82 GB di spazio libero

Scheda audio: Windows Compatible Audio Device

Note aggiuntive: Settaggi Bassi, 1080p e 30fps, FSR 1.0 su Bilanciato, richiede una CPU che supporti AVX e SSE4.2

Requisiti Consigliati

Necessarioun processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 1903 (OS Build 18362)

Processore: Intel Core i7-4790, 3.6 GHz o AMD Ryzen 5 1600, 3.2 GHz

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 GB o AMD Radeon RX 5700, 8 GB o Intel Arc A750, 8 GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 82 GB di spazio libero

Scheda audio: Windows Compatible Audio Device

Note aggiuntive: Settaggi Alti, 1080p e 60fps senza FSR, richiede una CPU che supporti AVX e SSE4.2

Ricordiamo che il nuovo capitolo sarà disponibile a partire dal 26 gennaio 2024. Ryu Ga Gotoku Studio ha inoltre confermato che Like A Dragon Infinite Wealth sarà lo Yakuza più lungo di sempre, promettendo dunque una longevità stellare grazie a storia principali ed i tantissimi contenuti previsti per la versione completa.