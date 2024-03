Like A Dragon Infinite Wealth vende più veloce che mai: nemmeno RGG Studio se lo aspettava

Pochi giorni dopo il lancio, avvenuto lo scorso 26 gennaio, Like A Dragon Infinite Wealth ha già toccato quota un milione di copie divenendo così il capitolo di Yakuza/Like A Dragon venduto più velocemente di sempre. Un risultato che sembra aver sorpreso anche lo stesso Ryu Ga Gotoku Studio.

Parlando ai microfoni di 4Gamer il producer Masayoshi Yokoyama di Ryu Ga Gotoku Studio si è soffermato sul grande successo riscosso dall'ottavo episodio principale del brand: "Abbiamo diffuso un comunicato stampa riportando che Infinite Wealth ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo in solo una settimana di commercializzazione, ma si tratta per davvero di una rapidità che non abbiamo mai visto prima", dice Yokoyama spiegando che "i giochi di Like A Dragon vendono sul lungo termine anziché da subito, ed è sempre stato così dagli inizi della serie. Del resto il suo è un pubblico adulto, dunque non abbiamo mai avuto fretta. I giocatori ne sentono parlare dai loro amici, poi vanno a comprarlo ed è così che ogni titolo della serie cresce. Ecco perché l'inizio di Infinite Wealth ha piuttosto sorpreso anche me".

Scendendo più nello specifico l'ultimo Like A Dragon sembra aver avuto una partenza stellare soprattutto in Giappone e in Asia in generale: "Il gioco è incredibilmente popolare in Giappone, ed anche le vendite nel resto dell'Asia sono piuttosto consistenti. Ma quanto ottenuto fin qui in Giappone è ancora più grande che in passato".

Il franchise di Yakuza/Like A Dragon gode dunque di ottima salute e, anzi, la sua popolarità continua a crescere sempre di più. Del resto lo abbiamo evidenziato anche nella nostra recensione di Like A Dragon Infinite Wealth: siamo davanti a uno degli Yakuza più folli di sempre, meritevole dunque del suo successo.

