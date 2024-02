Like a Dragon Infinite Wealth ha già venduto un milione di copie, ben fatto SEGA

Uscito il 26 gennaio scorso su PC, PS4, PS5 e console Xbox, Like a Dragon Infinite Wealth sembra essere partito con il piede giusto: il gioco di SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio ha superato quota un milione di copie vendute nella prima settimana.

Un risultato quindi positivo per Like a Dragon Infinite Wealth, con la serie che si conferma campione di vendita sia in Giappone che in Occidente. Sono lontani i tempi che vedevano la serie Yakuza relegata al solo mercato asiatico, dove macinava milioni e milioni di copie.

Dal 2020, SEGA ha messo in atto un rebranding adottando la denominazione Like A Dragon e spingendo forte con il marketing anche in Occidente. Investimenti che hanno dato i risultati sperati e dopo l'ottimo successo di Yakuza Like A Dragon e Like A Dragon Gaiden, il publisher raccoglie ora i frutti dei buoni numeri di Like a Dragon Infinite Wealth al lancio.

Like A Dragon Infinite Wealth è stato premiato con un voto di 40/40 su Famitsu, questo è il secondo gioco della serie (dopo Yakuza 5) a ricevere un Perfect Score dalla celebre rivista, il gioco inoltre ha debuttato al primo posto della classifica giapponese nella settimana di lancio lasciandosi alle spalle Tekken 8, che debutta in quinta posizione.