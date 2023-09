Like a Dragon: Infinite Wealth: il nuovo video-gameplay tra nuovi job ed esilarante azione

A corredo del trailer di Like a Dragon: Infinite Wealth che ha rivelato la data di uscita del gioco vediamo arrivare un filmato che ci permette di dare uno sguardo di anteprima al gameplay, ricco di divertimento e azione.

Like a Dragon: Infinite Wealth includerà una nutrita selezione di location. Potremo crogiolarci nel sole tropicale e respirare la brezza dell'oceano nelle Hawaii, la prima regione d'oltremare della serie, oppure esplorare Isezaki Ijincho a Yokohama. Il gioco, inoltre, prevede un sistema meterologico dinamico.

Vestiremo i panni di Ichiban (di cui si è finalmente riappropriato) in una missione alla ricerca di sua madre. Il protagonista si ritroverà solo e squattrinato e dovrà risalire dal fondo per rimettersi in piedi.

Nel gioco di ruolo potremo familiarizzare con un sistema di combattimento ricco di azione, ma a turni. Pensato per rendere le battaglie più strategiche che mai, potremo muovere il nostro personaggio durante il suo turno e sfruttare la posizione dei nostri nemici.

Assisteremo al ritorno di Kazuma Kiryu, con il suo peculiare stile di combattimento tutto da scoprire, e avremo a disposizione una miriade di nuovi mestieri, una personalizzazione più approfondita e moltissimi modi per sviluppare i tuoi personaggi, in modo tale da poter costruire a piacimento il gruppo più forte possibile.

Non mancheranno, inoltre, nuovi legami e i tanti minigiochi a cui la serie ci ha abituati, grazie ai quali potremo vivere ulteriormente le località che visiteremo. Vi ricordiamo che una demo di Like A Dragon Infinite Wealth sarà inclusa in Like a Dragon Gaiden.