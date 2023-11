Like A Dragon Infinite Wealth sarà lo Yakuza più lungo di sempre, parola di RGG Studio

La serie di Like A Dragon ha sempre offerto giochi ricchi di contenuti e piuttosto longevi. Opere come Yakuza 5 e Yakuza Like A Dragon possono richiedere anche svariate decine di ore soltanto per completare la storia principale, e adesso sembra che gli autori vogliano andare ancora oltre con Like A Dragon Infinite Wealth.

Nel corso di un'intervista con il portale Game Watch il numero uno di Ryu Ga Gotokui Studio, Masayoshi Yokoyama, ha affermato che l'ottavo episodio principale della serie sarà "un gioco 'monster-class' più lungo di qualunque cosa abbiamo mai fatto finora", promettendo così di intrattenere i giocatori per tantissimo tempo tra storia principali e contenuti secondari. Yokoyama è comunque consapevole che una longevità così intensa potrebbe anche qualche effetto collaterale: "Questo significa che un sacco di persone esiteranno ad iniziarlo oppure lo metteranno in pausa sui loro scaffali. Penso che questa possibile conseguenza sia triste, pertanto dobbiamo generare nelle persone aspettative sufficienti per spingerle a giocarlo".

Il capo di RRG Studio ha poi scherzato dicendo che "un gioco come Like A Dragon Infinite Wealth deve essere visto come un festival in corso, sarebbe un po' rude abbandonare un gioco così lungo e farla finita". Al momento non sappiamo con esattezza quanto durerà il nuovo capitolo, ma considerata la sua ricchissima mole di contenuti, alcuni dei quali già discussi nel nostro provato di Like A Dragon Infinite Wealth, di sicuro la produzione SEGA non si porterà a termine nel giro di pochi giorni.

Intanto il nuovo doppiatore inglese di Kazuma Kiryu in Like A Dragon non piace ai fan, rimasti poco soddisfatti dalla performance dell'interprete soprattutto nel minigioco del karaoke.