Like A Dragon Ishin, l'agricoltura è meglio della vendetta: tutti pazzi per Another Life!

Grazie anche all'incentivo offerto dalla pubblicazione della demo gratis di Like A Dragon: Ishin! sono numerosi i videogiocatori che stanno (ri)scoprendo l'avventura SEGA ambientata nel Giappone feudale.

Al centro della vicenda narrata dal remake, il team di Ryu Ga Gotoku, già autore della serie Yakuza e di Judgment, pone una sanguinosa storia di vendetta. Tra un combattimento e l'altro, tuttavia, la software house ha deciso di concedere al protagonista qualche momento di pausa. Per rilassarsi, Like A Dragon: Ishin! mette a disposizione la modalità Another Life, una sorta di farming simulator interno al titolo.

L'esperienza consente ai giocatori di deporre momentaneamente le armi, per imbracciare invece vanga e rastrello. Coltivando con cura un piccolo appezzamento di terreno, il protagonista può generare un ricco raccolto di prodotti tipici del Sol Levante dell'epoca, con cui cimentarsi poi nella preparazione di manicaretti tradizionali. Spazio anche al mercato, con la possibilità di vendere frutta e verdura in cambio di denaro. I giocatori con vocazione da carpentiere possono inoltre impiegare il proprio tempo nella personalizzazione di una piccola casa, o nella costruzione di rifugi per gatti e cani randagi.



Stando alle testimonianze condivise in rete dai giocatori, sembra che Another Life si stia rivelando una modalità di gioco davvero apprezzata, con il relax agricolo che pare persino sottrarre tempo alla vendetta del protagonista. Per ogni dettaglio sull'avventura, potete consultare la nostra recensione di Like A Dragon: Ishin!.