Like A Dragon: Ishin! annunciato dal team di Yakuza: prestissimo altri dettagli da SEGA

Dopo i rumor legati al possibile arrivo di Yakuza: Ishin in Europa, SEGA condivide un interessante annuncio in occasione del PlayStation State of Play di settembre.

Con il trailer che trovate in apertura, il colosso videoludico del Sol Levante ha infatti svelato ufficialmente Like A Dragon: Ishin!. A firmare l'annuncio è nientemeno che Ryu Ga Gotoku Studio, team autore della serie Yakuza e dei più recenti Judgment e Lost Judgment. Il gioco costituisce un remake del precedente spin-off della serie Yakuza, esordito nel corso del 2014 esclusivamente in Giappone.

Al momento, SEGA non ha confermato alcuna data di uscita, ma è già stato reso noto che Like A Dragon: Ishin! troverà spazio nel catalogo di PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal febbraio 2023. Nel frattempo, per avere maggiori dettagli sulla produzione non sarà necessario attendere troppo. Il team di sviluppo tornerà infatti a presentare il gioco con uno streaming dedicato, in programma per le ore 12:00 di mercoledì 14 settembre 2022.