Like A Dragon Ishin: gli autori spiegano perché non è stato fatto il remake di Kenzan

Durante il PlayStation State of Play di settembre, SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato Like A Dragon Ishin, remake dell'omonimo gioco uscito originariamente nel 2014 e rimasto confinato nei territori giapponesi. Per la prima volta, quindi, i giocatori occidentali potranno godersi l'apprezzato spin-off di Yakuza.

Tuttavia, Ishin non è l'unico episodio della serie ambientato nell'antico Giappone: nel 2008 Ryu Ga Gotoku Kenzan vide la luce su PlayStation 3, anch'esso senza mai varcare i confini nipponici. Perché si è deciso di passare direttamente al rifacimento di Ishin saltando dunque Kenzan? A spiegarlo sono due importanti membri di RGG Studio, il producer Masayoshi Yokoyama e lo chief producer Hiroyuki Sakamoto, durante un'intervista con il portale OneMoreGame durante il TGS 2022.

I motivi sono sostanzialmente due: volere dei fan e le modifiche che il gioco del 2008 avrebbe richiesto per essere adattato ai tempi odierni. "Stando ai feedback dei fan che abbiamo ricevuto, la maggior parte dei giocatori volevano un remake più di Ishin che di Kenzan", spiegano i due autori, che aggiungono: "Abbiamo inoltre ritenuto che Ishin fosse il più popolare dei due, inoltre se avessimo voluto realizzare un remake di Kenzan avremmo dovuto modificare un po' la storia, e ciò avrebbe richiesto un sacco di tempo e di risorse".

Yokoyama e Sakamoto non escludono a priori che un remake di Kenzan possa prima o poi vedere la luce, tuttavia "dobbiamo aspettare il momento giusto per considerare un remake di Kenzan". In precedenza il RGG Studio aveva lasciato intendere che Yakuza Ishin e Kenzan sarebbero arrivati in occidente entrambi, ma per il momento i fan devono accontentarsi di un solo progetto, in attesa di novità future.