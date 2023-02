Like A Dragon Ishin!, avvistamento per il remake: demo gratis in arrivo

Mentre l'epopea videoludica nipponica si presenta nell'ultimo story trailer di Like A Dragon: Ishin!, il remake di Yazuka: Ishin si rende protagonista di un interessante avvistamento.

Il noto dataminer attivo su Twitter come Aggiornamenti Lumia ha infatti condiviso una sua recente scoperta. Come facilmente intuibile dal cinguettio che trovate in calce, sembra che Like A Dragon: Ishin! potrà contare molto presto sulla pubblicazione di una demo gratuita.



Quest'ultima ha fatto la sua comparsa tra i lidi del Microsoft Store, dove si è confermata come in dirittura di arrivo su Xbox Series X|S. Il contenuto, afferma il dataminer, dovrebbe avere dimensioni pari a 2,94 GB. Denominato Combat Demo, dovrebbe divenire disponibile nel corso della giornata di domani, giovedì 16 febbraio 2023. Al momento, non si hanno dettagli ufficiali da parte di SEGA, ma l'indagatore di codici ha al suo attivo un ampio numero di avvistamenti rivelatisi poi veritieri.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che Like A Dragon: Ishin! offrirà nuova vita al gioco originale, esordito esclusivamente nel Sol Levante in periodo PS3 e PS4. Per maggiori dettagli sulla produzione, potete dedicarvi alla lettura della nostra anteprima di Like A Dragon: Ishin!, che propone un focus specifico su armi e combat system della produzione.