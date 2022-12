Like a Dragon Ishin: azione a tutto spiano nel video sui segreti del Combat System

Di ritorno dal TGS 2022 con la prova di Like a Dragon Ishin, torniamo idealmente nella dimensione action adventure della nuova opera di RGG Studio per andare alla scoperta dei segreti del combat system con un nuovo video gameplay.

Il Combat Trailer confezionato dagli autori della serie di Yakuza ci mostra il variegato arsenale a disposizione del nostro alter-ego. Sempre grazie al nuovo filmato, ricco di scene di gameplay inedite, ci viene data l'opportunità di assistere agli stili di combattimento più originali che dovremo padroneggiare indossando l'abito da spadaccino di Sakamoto Ryoma.

Come ogni buon titolo di Yakuza che si rispetti, naturalmente anche in Like a Dragon Ishin avremo modo di esprimere appieno il potenziale del nostro personaggio attingendo a un ventaglio di stili di combattimento particolarmente ampio, dalle tecniche Scontro a Fuoco e Danza Folle all'approccio Lotta Libera da scegliere in funzione del nemico da affrontare.

L'epopea samurai di Like a Dragon Ishin avrà ufficialmente inizio il 21 febbraio 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Gli utenti che effettueranno il preordine del titolo potranno giocarlo in accesso anticipato già dal 17 febbraio e garantirsi tre armi aggiuntive: la spada scura dall'elsa bianca Kijinmaru Kunishige, la spada intrisa di sangue Lucentezza Sanguinante e il Cannone delle Navi Nere, un potente cannone a mano recuperato dai vascelli occidentali. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima su Like a Dragon Ishin, lo spin-off di Yakuza ambientato nell'antico Giappone.