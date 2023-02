Like A Dragon Ishin: come guadagnare tanti soldi facilmente

Come da tradizione nei giochi di Yakuza, anche in Like A Dragon Ishin ci sarà modo di spendere i propri risparmi in una gran moltitudine di risorse ed attività. In particolare è nelle fasi avanzate dell'avventura che è necessario avere tanti soldi da parte, necessari per comprare i migliori equipaggiamenti e Carte Soldato.

Di seguito, ecco quindi alcuni consigli su come guadagnare denaro velocemente ed in buone quantità, così che le vostre tasche siano sempre piene di ryo (la valuta di gioco):

Vendete continuamente risorse ed oggetti superflui

Nel corso del vostro cammino troverete un gran numero di oggetti che, a lungo andare, non vi serviranno più. A quel punto tanto vale rivenderli per ricavarci un buon gruzzoletto, da investire poi in nuovi equipaggiamenti ben più preziosi. Da tenere inoltre presente che nel corso del gioco è possibile trovare strumenti (come i piatti, dai valori che vanno dal ben poco remunerativo ferro fino al preziosissimo platino) la cui funzione è unicamente quella di essere rivenduti per farci così molti soldi.

Avanzando nell'avventura, inoltre, sarà possibile sbloccare la propria abitazione, con tanto di cucina e campi da coltivare. Le risorse accumulate portando avanti simili attività possono essere rivendute in cambio di ulteriori strumenti oppure, meglio ancora, ryo aggiuntivi, permettendovi così di arricchirvi velocemente.

Affrontate ogni combattimento

Come visto anche in tutti gli altri Yakuza, anche in questo spin-off è una buona idea non tirarsi mai indietro da nessun combattimento lungo le strade. Affrontare e sconfiggere i nemici incontrati durante l'esplorazione consente di accumulare ulteriori risorse economiche, tra l'altro senza faticare eccessivamente dato che la maggior parte di questi scontri sono piuttosto semplici da gestire. In questo modo, tra l'altro, si accumulano velocemente non solo soldi, ma anche punti esperienza utili per potenziare il nostro Ryoma Sakamoto.

Non trascurate il Battle Hub

Non appena divenuti membri del Shinsengumi con l'avanzare della storia, i giocatori avranno accesso al Battle Hub, che dà accesso ad una nuova serie di sfide a difficoltà crescente. Affrontarle un poco alla volta permette di essere ricompensati con strumenti preziosi e denaro in grandi quantità, divenendo così sempre più ricchi. Chiaramente molte di queste sfide risultano piuttosto impegnative, pertanto è bene aver potenziato adeguatamente il nostro personaggio in modo che sia pronto a superare ogni ostacolo.

