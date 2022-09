Like A Dragon Ishin esce solo su PS5 e Xbox Series X o anche su PC, PS4 e Xbox One?

Essendo stato mostrato durante lo State of Play del 13 settembre 2022, il trailer d’annuncio di Like a Dragon Ishin ha fatto riferimento alla sola PlayStation 5. Per questo motivo e considerando che l’opera originale uscì solamente su PS3 e PS4, gli appassionati della serie Yakuza potrebbero avere dubbi sull’eventuale esclusività di questo remake.

Oltre ad approdare sulla nuova console di Sony, tuttavia, la riedizione di questo spin-off (che vide la luce nel corso del 2014 e senza mai esordire al di fuori del Giappone) arriverà anche su Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One così come su PC via Steam e Microsoft Store. In occasione di questo primo approdo sul territorio occidentale, Like a Dragon Ishin godrà inoltre di una localizzazione che comprenderà la lingua italiana e sfrutterà l'Unreal Engine 4 al posto del solito motore proprietario Dragon. Per concludere, malgrado SEGA non abbia ancora fissato una data d’uscita precisa, vi segnaliamo che il remake in questione è atteso entro e non oltre la fine del prossimo febbraio 2023.

Nel caso voleste conoscere maggiori dettagli sul gioco targato Ryu Ga Gotoku Studio, ecco il nostro provato di Like A Dragon Ishin steso dopo averne provata la demo al Tokyo Game Show.