Like a Dragon: Ishin! - il gioco è preordinabile su Amazon a soli 59,99 euro

Nella Kyoto del 1860 regna l'iniquità e, nel tentativo di ottenere giustizia, un samurai cambierà il corso della storia. Impugna la spada di Sakamoto Ryoma ed esplora Kyoto alla ricerca dell'assassino di tuo padre, per scagionarti dall'omicidio di cui sei stato incolpato ingiustamente e ripristinare il tuo onore.

Allo stesso tempo, porrai fine all'era dei samurai e cambierai per sempre il futuro del Giappone. Sguaina la spada, carica il revolver e partecipa alla rivoluzione in quest'avventura storica che solo i creatori di Yakuza: Like a Dragon avrebbero potuto produrre.

Il titolo, un remake di Yakuza: Ishin! rilasciato nel febbraio 2014 per PlayStation 3 e PlayStation 4, ambientato nel Giappone del 1860 ma che vede i protagonisti degli ultimi capitoli della serie, è preordinabile in edizione fisica su Amazon a soli 59,99 euro con data di uscita prevista per il 23 febbraio 2023.

Di seguito i link ai preordini:

Like a Dragon: Ishin! migliora rispetto al suo predecessore del 2014, esclusivo per il mercato giapponese, con il supporto per la localizzazione, contenuti inediti, una grafica squisitamente rimasterizzata e potenzialità migliorate per le piattaforme moderne con l'Unreal Engine 4.