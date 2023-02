Like A Dragon Ishin: la guida ai migliori stili di combattimento

Come da tradizione della serie di Yakuza, anche in Like A Dragon: Ishin durante i numerosi scontri con i nemici potrete utilizzare diversi stili di combattimento - ben quattro - i quali possono essere intercambiati a piacimento in base alla situazione in cui vi trovate e alla vostra preferenza personale.

Esistono tuttavia alcuni stili di combattimento che risultano essere generalmente migliori degli altri, sia per via delle loro caratteristiche di base, sia considerando gli eventuali potenziamenti che possono essere acquistati - ogni stile di combattimento possiede infatti un proprio albero dei potenziamenti dedicato. Vediamo quindi quali sono i migliori stili di combattimento del gioco e le migliori abilità da sbloccare.

Gioco di Spade

Lo stile di combattimento più efficace in assoluto dell'intero gioco è quello chiamato Gioco di Spade, dedicato alle katane: a renderlo il migliore sono la sua semplicità d'uso, la grande quantità di danni che è in grado di infliggere ai nemici, la possibilità di essere utilizzato con grande efficacia contro qualsiasi tipo di avversario, compresi i boss. Inoltre, utilizzando lo stile di combattimento della spada potrete parare sia i colpi corpo a corpo, sia i colpi sparati a distanza, cosa che lo rende lo stile migliore anche per i giocatori nuovi o meno esperti. Le poche situazioni in cui questa stance di combattimento perde di efficacia sono quelle in cui vi ritroverete circondati da un gran numero di nemici.

Acquistando le seguenti abilità, renderete lo stile di combattimento della spada ancora più efficace e letale:

Enhance Great Sword Strike - questa abilità aumenta il numero di colpi consecutivi delle combo effettuate con quest'arma, aumentando quindi di conseguenza i danni inflitti

questa abilità aumenta il numero di colpi consecutivi delle combo effettuate con quest'arma, aumentando quindi di conseguenza i danni inflitti Mugenbo Knowledge - questa abilità vi permette di ripristinare immediatamente la vostra guardia dopo essere stata rotta

questa abilità vi permette di ripristinare immediatamente la vostra guardia dopo essere stata rotta Enhance Sword Speed - questa abilità aumenta la velocità di esecuzione delle combo

questa abilità aumenta la velocità di esecuzione delle combo Beauty Kazamidori - questa abilità sblocca un contrattacco in grado di stunnare i nemici, molto utile contro i boss

questa abilità sblocca un contrattacco in grado di stunnare i nemici, molto utile contro i boss 9th Dan One Sword Rank Up - aumenta il danno inflitto con ciascun colpo della spada

Scontro a Fuoco

Quello dello Scontro a Fuoco è uno stile di combattimento di buona qualità, anche se generalmente meno efficace rispetto a quello della spada, e diventerà sempre più forte e utile mano a mano che sbloccherete nuove abilità dal suo albero dedicato. L'utilità di questo stile si manifesta soprattutto nelle occasioni in cui vi ritrovate in pesante inferiorità numerica, andando a sopperire al più grande difetto dello stile di combattimento della spada.

Anche in questo caso, vi proponiamo una piccola selezione delle migliori abilità dell'albero dello stile da Pistolero, che vi consigliamo di sbloccare il prima possibile:

Enhance Rapid Fire Rate - permette di infliggere una maggiore quantità di danni a distanza con le pistole, grazie all'aumento della velocità di fuoco

permette di infliggere una maggiore quantità di danni a distanza con le pistole, grazie all'aumento della velocità di fuoco 9th Dan Pistol Rank Up - aumenta il danno inflitto con ogni singolo colpo sparato

Gli altri due stili di combattimento disponibili, Lotta Libera e Danza Folle - una stance che permette di alternare colpi di pistola ad attacchi con la spada - sono invece generalmente meno efficaci dei precedenti, e non possono dunque essere annoverati tra i migliori. Il primo è uno stile adatto soprattutto a giocatori esperti e in grado di dare il meglio di sé durante gli scontri uno contro uno, situazioni che si verificano quasi esclusivamente durante le boss fight. Il secondo è invece uno stile che si basa più sulla spettacolarità delle movenze che sulla reale concretezza, e non eccelle né nel danno a distanza né in quello corpo a corpo.

Detto questo, il consiglio è quello di concentrarvi su un massimo di due stili di combattimento diversi durante l'avventura, in modo da poter massimizzare gli sforzi per sbloccare nuove abilità nei rispettivi alberi, visto che per ognuna di esse dovrete spendere grandi quantità di denaro. A proposito di questo, ecco a voi alcuni trucchi per guadagnare denaro rapidamente in Like A Dragon: Ishin!

Se invece volete altri consigli per l'avventura, ecco a voi la guida con i trucchi per padroneggiare Like A Dragon Ishin!