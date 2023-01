Like a Dragon Ishin: Kenny Omega e Rahul Kohli appariranno in un cameo

Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che l'icona dell'All Elite Wrestling Kenny Omega (vicepresidente esecutivo ed ex campione del mondo dell'AEW) e l'attore Rahul Kohli (apparso in celebri serie Netflix tra cui iZombie, Midnight Mass, The Hunting of Bly Manor) appariranno in un cameo in Like a Dragon: Ishin!

Kenny e Rahul sono due dei sei ospiti speciali che rispondono all'incitazione alla rivolta di Sakamoto Ryoma nel prossimo gioco d'azione samurai di Ryu Ga Gotoku Studio. Kenny Omega e Rahul Kohli si uniscono alla causa di Ryoma sotto forma di Carte soldato. Le Carte soldato sono una funzione di combattimento che garantisce potenziamenti temporanei ma devastanti e abilità speciali quando vengono attivate in tempo reale durante la battaglia. I giocatori possono collezionare le loro Carte soldato preferite, che raffigurano abilità e personaggi provenienti dall'universo di Yakuza e Like a Dragon, e aumentarne il livello. Affidati alla forza di Kenny Omega e Rahul Kohli per ribaltare in un istante le sorti della battaglia.

Kenny Omega e Rahul Kohli sono due dei sei ospiti speciali che indosseranno le vesti della Shinsengumi e affiancheranno il giocatore con le loro abilità iconiche. Nei prossimi giorni, sul profilo Twitter di Ryu Ga Gotoku Studio, verranno svelate altre quattro Carte soldato cameo. Tutte le Carte soldato degli ospiti speciali saranno disponibili a livello globale come contenuto scaricabile gratuitamente a partire dall'accesso anticipato del 17 febbraio.

Like a Dragon Ishin è il remake dell'omonimo action game pubblicato nel 2013 su PlayStation 3 e PlayStation 4. Il gioco si prepara a tornare in grande stile il 21 febbraio di quest'anno su PC e console PlayStation e Xbox. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Like a Dragon Ishin.