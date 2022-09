Like A Dragon Ishin: mostrata la sequenza introduttiva dello spin-off di Yakuza

L'RGG Summit del 14 settembre 2022 si apre con un nuovo sguardo a Like A Dragon Ishin, la riedizione dello spin-off di Yakuza pubblicato originariamente su PS3 e PS4 nel 2014 e mai uscito prima dai confini giapponesi.

Dopo aver assistito all'annuncio di Like A Dragon Ishin al PlayStation State of Play, è tempo ora di dare uno sguardo alla sequenza introduttiva dell'avventura con protagonista Ryoma Sakamoto (dalle fattezze basate su Kazuma Kiryu, l'iconico protagonista della serie principale di Yakuza), che ci mostra molti dei personaggi principali. I fan della serie avranno subito riconosciuto tantissimi volti noti: Ishin ripresenterà infatti molti dei protagonisti ed antagonisti più famosi del franchise, qui "interpreti" di personaggi con ruoli e scopi diversi rispetto a quanto visto nei vari giochi di Yakuza.

Il filmato procede con uno story trailer che ci mostra ulteriori sequenze narrative dal taglio altamente cinematografico come da tradizione del Ryu Ga Gotoku Studio. Like A Dragon Ishin promette di offrire contenuti e situazioni inedite rispetto a quanto visto nel gioco originale, pronti per essere finalmente vissuti da tutti i giocatori occidentali senza limiti linguistici.

Ricordiamo inoltre che Like A Dragon Ishin non è esclusiva PlayStation 5: l'opera è attesa anche su PC, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Il debutto sul mercato è previsto per febbraio 2023.