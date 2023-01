Like a Dragon Ishin, non solo combattimenti: spazio alla cucina tra le attività secondarie

Nella serie di Yakuza, ora nota come Like a Dragon anche in occidente, è consuetudine intrattenersi con una gran moltitudine di attività collaterali volte a spezzare il ritmo tra una missione principale e l'altra. E Like a Dragon Ishin non fa certo eccezione.

Attraverso il trailer Another Life, SEGA ci mostra come il protagonista Ryoma Sakamoto passa il tempo libero, non solo prendendosi cura di diversi animali, ma cimentandosi anche come cuoco ed improvvisandosi persino contadino. Si tratta di alcuni dei minigiochi che faranno parte dell'ampia offerta di Like a Dragon Ishin: cucinare alla perfezione il cibo a disposizione, curare i propri campi per generare un ricco raccolto, ed interagire con cani e gatti in difficoltà permetteranno non solo di distrarsi con qualcosa di più leggero dal combattimento contro un temibile boss, ma anche di ottenere preziosi vantaggi e risorse per il proseguo della nostra avventura.

Per i fan di lunga data della serie sarà dunque un piacere cimentarsi con queste attività minori, spesso un piacevole passatempo che ha contribuito a dare ancora più personalità e longevità ai vari giochi di Yakuza. Ma l'azione resta la protagonista principale del gameplay: non perdetevi dunque il trailer sulle arti marziali di Like a Dragon Ishin, che riassume tutta la spettacolarità del sistema di combattimento.

Remake dell'omonimo gioco pubblicato originariamente in Giappone nel 2014 su PS3 e PS4, Like a Dragon Ishin sarà disponibile su PC e console PlayStation e Xbox a partire dal 21 febbraio 2023. Se volete scoprire maggiori dettagli, la nostra anteprima di Like a Dragon Ishin soddisferà le vostre curiosità.