Like a Dragon Ishin non è esclusiva PlayStation 5, il remake esce anche su PC e Xbox

Durante lo State of Play del 13 settembre, SEGA ha annunciato Like a Dragon: Ishin! remake di Yakuza Ishin uscito nel 2014 su PlayStation 3 e PlayStation 4 solo in Giappone. Questa riedizione sarà esclusiva PS5?

In realtà no, il gioco è stato annunciato allo State of Play e in questa occasione è stata citata solamente la versione per PS5 ma Like a Dragon: Ishin! arriverà anche su Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam e Microsoft Store) a febbraio 2023.

Ryu Ga Gotoku Ishin è uscito in Giappone come gioco di lancio per PlayStation 4 ed è stato pubblicato anche su PS3 ma come detto solamente in Asia, non godendo mai di una localizzazione occidentale. Adesso SEGA e Yakuza Studio hanno deciso di portare Ishin anche in Europa e Nord America con un remake che segna però un punto di svolta anche per quanto riguarda il nome della serie.

A quanto pare la denominazione Like A Dragon viene ora utilizzata al posto del nome originale, abbandonando il suffisso Yakuza. Like A Dragon è la traduzione di Ryu Ga Gotoku, titolo originale della serie in Giappone. Da segnalare come Like a Dragon: Ishin! sia il primo gioco di Yakuza Studio realizzato con l'Unreal Engine 4 al posto del proprietario Dragon Engine.