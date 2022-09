Like a Dragon Ishin in Occidente grazie al successo di Ghost of Tsushima

Dopo aver tirato a lucido già svariati episodi della serie, SEGA ha annunciato Like a Dragon: Ishin!, rifacimento dello spin-off originariamente pubblicato esclusivamente in territorio giapponese nel 2014.

SEGA ha progressivamente portato sempre più titoli in Occidente, tuttavia lo spin-off ambientato nel Giappone feudale non ha mai superato le barriere del mercato asiatico, fino all'annuncio del suo remake. Ma cosa ha convinto il publisher ad ampliare le sue vedute e portare il titolo anche da noi?

Nel corso di una recente intervista, Masayoshi Yokoyama, capo e produttore esecutivo di Ryo Ga Gotoku Studio, ha rivelato che è stato il grande successo di Ghost of Tsushima a spronare la compagnia a compiere l'operazione. L'esclusiva Sony ha catturato l'attenzione di moltissimi giocatori occidentali, e ad oggi ha venduto oltre 8 milioni di copie.

"Abbiamo visto quanto bene ha fatto Ghost of Tsushima e come sia stata trattata questa ambientazione molto giapponese realizzata dagli americani, quindi questo ci ha dato la certezza che Ishin potrebbe fare bene anche in America", le parole di Yokoyama.

L'esordio del remake è fissato al 23 febbraio del prossimo anno su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Nell'attesa, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Like a Dragon: Ishin per scoprire tutte le novità a cui ha lavorato SEGA per ringiovanire il suo spin-off.