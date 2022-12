Like A Dragon: Ishin! Il preorder del gioco in digitale garantirà l'accesso anticipato

Dopo essere stato annunciato in pompa magna e al mondo intero nel corso dello State of Play di settembre, il nuovo lavoro di Ryu ga Gotoku Studio, team dietro la creazione degli iconici brand di Yakuza e Judgement, torna a far parlare di sé. Dopo aver visto Like A Dragon: Ishin alla prova, arrivano delle novità sul titolo.

Di recente, il team di sviluppo ha rilasciato delle nuove informazioni su Like A Dragon: Ishin e, nel dettaglio, queste fanno riferimento a ciò che costituirà il pacchetto di contenuti che verranno rilasciati gratuitamente con il consueto preordine del titolo. L'attesa di questo nuovo prodotto, remake di Yakuza Ishin uscito nel 2014 su PlayStation 3 e PlayStation 4, si fa ancora sentire: prima di poter finalmente provare Like A Dragon: Ishin bisognerà attendere la data del suo rilascio ufficiale, prevista per il 21 febbraio del 2023.

A quanto pare, però, coloro i quali preordineranno la versione digitale del gioco potranno avere accesso ad alcuni contenuti aggiuntivi, tra cui la possibilità di giocare in anteprima al titolo. Quali sono questi elementi digitali che verranno regalati effettuando l'acquisto anticipato?

L'arma Kijinmaru Kunishige

L'arma Cannone nero - black ship cannon -

L'arma Tsuyano Usukurenai

Tuttavia, insieme alle sopracitate armi bonus si potrà accedere ad un accesso anticipato di ben quattro giorni. Ciò significa, in altre parole, che effettuando l'acquisto dell'edizione digitale prima del 21 febbraio 2023, avrete modo di scaricare e giocare Like A Dragon: Ishin! dal 17 febbraio 2023.

La notizia giunge proprio dall'account Twitter ufficiale di RGG Studio, sottolineando come lo spin-off non esca solo sulle console di casa Sony, bensì anche su Xbox One, Xbox Series X/S e su Steam, andando a chiarire ulteriori dubbi al riguardo. Con l'arrivo dell'annuncio del gioco nel corso dello State of Play, infatti, alcuni utenti si sono chiesti se Like A Dragon: Ishin uscirà anche sulle altre console. Al momento, però, non vi sono ulteriori informazioni sulla ventura pubblicazione di Sega. Bisognerà attendere il corso delle prossime settimane e l'arrivo del 2023, anche se non è da escludere che il gioco possa far parte delle numerose produzioni che verranno presentate nuovamente nel corso dei The Game Awards.