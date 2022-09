Like a Dragon Ishin alla prova: le nostre impressioni dal TGS 2022

Al Tokyo Game Show abbiamo potuto prova con mano Like A Dragon Ishin, remake di Yakuza Ishin, gioco uscito nel 2014 su PS3 e PS4 solo in Giappone e che arriverà per la prima volta in Occidente a febbraio 2023.

Dopo aver assistito al reveal di Like a Dragon Ishin dallo State of Play, abbiamo così provato lo spin-off di Yakuza nella cornice dell'evento mediatico giapponese e ricevuto delle impressioni positive sul lavoro portato avanti dagli autori dell'ormai iconica serie edita da SEGA.

Il titolo, lo ricordiamo, vedrà gli utenti interpretare il guerriero Ryoma Sakamoto (dalle fattezze di Kazuma Kiryu) e cimentarsi in una serie di sfide che coinvolgeranno altri personaggi provenienti "indirettamente" dalla serie di Yakuza, seppur con ruoli e scopi diversi rispetto a quanto visto nei titoli della serie maggiore.

Il lancio di Like a Dragon Ishin è previsto a febbraio 2023 su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un ulteriore approfondimento sul gameplay e sulla storia di questo ambizioso spin-off di Yakuza, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il resoconto della nostra prova di Like a Ishin dal TGS 2022 a firma di Giuseppe Arace.