Like a Dragon Ishin: Ryoma Sakamoto sfodera la pistola nel nuovo gameplay

Non bastasse l'azione a tutto spiano di Ryoma Sakamoto nel gameplay sul Combat System di Like a Dragon Ishin , l'alter-ego di Kazuma Kiryu torna in favore di telecamera per fare sfoggio delle sue abilità da pistolero con un nuovo, 'esplosivo' video ingame.

Tra gli strumenti utilizzati da Sakamoto per difendersi dagli sgherri del prossimo action adventure di RGG Studio, infatti, non ci saranno solamente le armi bianche come le spade cerimoniali ammirate nei precedenti filmati di gameplay, ma anche un arsenale di armi da fuoco.

Il guerriero da impersonare nella dimensione di Like a Dragon Ishin sarà quindi un abile spadaccino e, al tempo stesso, un formidabile pistolero. La nuova clip pubblicata da SEGA ci mostra i fluidi attacchi portati da Ryoma alternando le mosse di arti marziali all'utilizzo, appunto, di una pistola per tenere a bada i cattivoni di turno.

L'odissea samurai dell'eroe di Like a Dragon Ishin ripartirà il 21 febbraio 2023, giusto in tempo per il lancio del titolo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un ulteriore approfondimento sul gameplay, sulla storia e sui contenuti dell'ultima opera firmata da RGG Studio, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Like a Dragon Ishin, lo spin-off di Yakuza ambientato nell'antico Giappone.