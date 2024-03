Like a Dragon: Ishin! Sconto del 64% con la Festa di Primavera di Amazon

Nella Kyoto del 1860 regnano ingiustizia e prepotenza, Sakamoto Ryoma alla ricerca dell'assassino del padre cercando di scagionarsi dall'omicidio di cui è stato ingiustamente incolpato, cercherà di ristabilire l'ordine e ricostruire il suo onore in una città devastata dalla criminalità.

Like a Dragon: Ishin! scontato del 64%



Dai creatori di Yakuza: Like a Dragon, in questo gioco cercheremo di cambiare per sempre il futuro del Giappone, ponendo fine all'era dei Samurai sguainando la spada e ricaricando il revolver, partecipando alla rivoluzione storica del Sol Levante di quegli anni.

Il titolo, un remake di Yakuza: Ishin! rilasciato nel febbraio 2014 per PlayStation 3 e PlayStation 4, ambientato nel Giappone del 1860 ma che vede i protagonisti degli ultimi capitoli della serie, è in offerta in edizione fisica su Amazon a soli 29,99 euro per PS4 o 21,99 euro per PS5 o per Xbox One e Series X, invece di un prezzo di listino di 59.99, è uscito il 23 febbraio 2023.

Like a Dragon: Ishin! migliora sotto tutti gli aspetti il gioco uscito in esclusiva per il territorio giapponese nel lontano 2014, localizzato per i giocatori europei, grafica rimasterizzata, nuovi contenuti, una gioia per gli occhi per le piattaforme di gioco moderne grazie all'Unreal Engine 4.