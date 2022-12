Like A Dragon Ishin sfodera le arti marziali: combo e assalti nel nuovo trailer

Il combat system di Like A Dragon: Ishin! torna a mostrarsi in un trailer dedicato, con il quale il team di SEGA rammenta la prossima pubblicazione dell'avventura nipponica.

Con il filmato, che trovate in apertura a questa news, il team di sviluppo pone in particolare l'accento sulla possibilità di sfruttare le arti marziali. Durante i combattimenti, qualora le armi da fuoco dovessero fallire, si avrà infatti la possibilità di ricorrere alle conoscenze del protagonista per ingaggiare uno scontro corpo a corpo. Tra combo e mosse ad alto tasso di spettacolarità, i duelli di Like A Dragon: Ishin! sposano a piene mani lo spirito sopra le righe tipico della serie Yakuza.

Il breve trailer edito da SEGA rammenta che il titolo sarà disponibile a partire dal prossimo 21 febbraio 2023. Con un respiro multipiattaforma, Like A Dragon: Ishin! approderà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Come già noto, la produzione rappresenta un remake del precedente Yakuza: Ishin, esordito in Giappone nel corso del 2014, in esclusiva PlayStation 3 e PlayStation 4.



Per maggiori dettagli sul lavoro svolto da Ryu Ga Gotoku, potete fare riferimento alla nostra prova di Like A Dragon: Ishin!, già disponibile sulle pagine di Everyeye.